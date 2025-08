Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mit Auto vor Polizei geflüchtet, Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Montag, den 28.07.2025, flüchtete ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer in der Riedfeldstraße vor einer Polizeistreife, nachdem er einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Der 26-Jährige war mit drei weiteren Insassen in dem Auto unterwegs, als er die Anhaltesignale der Beamten missachtete. Er beschleunigte das Auto und flüchtete mit mehr als 100 km/h über die Untermühlaustraße, Waldhofstraße, Herzogenriedstraße, Ulmenweg, bis er in der Straße Am Brunnengarten letztlich vor einem Poller stehen bleiben musste. Der 26-jährige Fahrer sowie dessen Beifahrerin stiegen aus dem Fahrzeug aus und setzten die Flucht zu Fuß fort. Der Polizeistreife gelang es, zwei weitere Mitfahrer, einen 21-Jährigen und einen 22-Jährigen, zu stoppen. Intensive Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt führten die Beamten letztlich zu dem 26-jährigen Fahrer. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins war und die Kennzeichen, welche am Mercedes angebracht waren, gestohlen waren. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Diebstahls, des illegalen Kraftfahrzeugrennens sowie einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht weiterhin nach Verkehrsteilnehmern, welche bei der Flucht durch den 26-Jährigen gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

