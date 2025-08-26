Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Autoreifen zerstochen/Polizei sucht Zeugen

Biebesheim (ots)

Jeweils die beiden Reifen auf der Beifahrerseite von insgesamt zwei in der Rheinstraße abgestellten Fahrzeugen, wurden in der Zeit zwischen Sonntagabend (24.08.), 18.00 Uhr und Montagmorgen (25.08.), 9.30 Uhr, von Unbekannten zerstochen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell