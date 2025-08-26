PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Dieburg: Einbruch in Baustelle
Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots)

Nachdem bislang unbekannte Diebe zwischen Mittwoch (20.8.), 15.30 Uhr, und Montag (25.8.), 9 Uhr, eine Baustelle in der Konrad-Adenauer-Straße ins Visier genommen haben, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die Unbekannten verschafften sich auf gewaltsame Art und Weise Zugang zu einem Lagerraum. Im Anschluss durchwühlten sie diesen und entwendeten diverse Baugeräte. Mit ihrer Beute suchten sie daraufhin in unbekannte Richtung das Weite. Ob die Täter für den Transport der Geräte ein Fahrzeug nutzten ist bislang unklar. Wie hoch der Sachschaden ist und wie viel die entwendeten Baugeräte wert sind bedarf weiterer Ermittlungen.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

