Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Baucontainer aufgebrochen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein Baucontainer auf dem Gelände einer Baustelle in der Hügelstraße geriet in der Zeit zwischen Freitag (22.8.), 18 Uhr, und Montagmorgen (25.8.), 7 Uhr, in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zutritt auf das Gelände, brachen den Container gewaltsam auf und entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen Baumaschinen im Wert von rund 5.000 Euro. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss unerkannt das Weite. Für den Abtransport der Beute dürften die ungebetenen Besucher ein Fahrzeug genutzt haben.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell