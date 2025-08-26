PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch - Unfallflucht: Schwarzer Seat Leon beschädigt

Lorsch (ots)

In der Zeit zwischen Montag, dem 25. August 2025, 15:00 Uhr, und Dienstag, dem 26. August 2025, gegen 05:00 Uhr, wurde in der Friedensstraße in Lorsch ein geparkter schwarzer Seat Leon beschädigt. Der Wagen stand ordnungsgemäß am Fahrbahnrand.

Nach bisherigen Ermittlungen wurden der linke vordere Kotflügel sowie der linke Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.800 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

