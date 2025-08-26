PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mutmaßlicher Drogenhandel
Zivilstreife stellt Kokain und Haschisch sicher

Darmstadt (ots)

Am Montagabend (25.8.) nahmen zivile Beamte des 1. Polizeireviers einen 31-jährigen Mann wegen des Verdachts des Drogenhandels vorläufig fest.

Gegen 18 Uhr fiel den Beamten der Tatverdächtige in der Grafenstraße auf. Daraufhin entschlossen sie sich eine Personenkontrolle durchzuführen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden sie im Rahmen der Durchsuchung mehrere Plomben Kokain sowie circa 50 Gramm Haschisch. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen und mit auf die Polizeiwache genommen.

Nach einer Wohnungsdurchsuchung sowie weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun in einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

