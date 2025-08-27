PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auseinandersetzung zwischen zwei Männern
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zu einer Auseinandersetzung am Willy-Brandt-Platz, zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 63-jährigen Mann, wurde die Polizei am Dienstagabend (26.8.) gerufen.

Gegen 20 Uhr kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einem Streit beim Aussteigen aus einem Linienbus. In der Folge schlug der Unbekannte dem 63-Jährigen unter anderem mit seinem Handy gegen den Kopf und flüchtete im Anschluss in Richtung des Luisenplatzes.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zur Identität des bislang Unbekannten, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

