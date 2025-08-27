Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Kellerbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Dieburg (ots)

Am Mittwochmorgen (27.8.) wurde durch einen Zeugen gegen 2.30 Uhr ein Kellerbrand in einem ehemaligen Krankenhaus in der Kratzengasse gemeldet. Die sofort hinzugezogene Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und im Anschluss löschen. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Ob es sich hierbei um eine Brandstiftung gehandelt hat, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unklar.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell