LPI-NDH: Mountainbike erbeutet

Sondershausen (ots) - Gegen 20.20 Uhr ereignete sich Vor dem Jechator ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge war an der Kreuzung Alexander-Puschkin-Promenade und Vor dem Jechator die Lichtzeichenanlage nicht in Betrieb und der Verkehr regelte sich über die geltenden Vorfahrtszeichen. Ein Fahrer missachtete diese Regelung, sodass es in der Folge zur ...

mehr