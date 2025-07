Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Landmaschine verlässt pflichtwidrig Unfallstelle

Haynrode (ots)

Auf der Verbindungsstraße zwischen Haynrode und Neustadt ereignete sich am Montag gegen 17.20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Volkswagen und einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine samt Anhänger. Auf regennasser Fahrbahn fuhr der Traktor vom Fahrbahnrand nahe eines Kreisverkehrs in den fließenden Verkehr ein und übersah hierbei den Pkw. Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, an denen Sachschaden entstand. Der Fahrer der Landmaschine verließ anschließend die Unfallstelle ohne der ihm obliegenden Pflicht des Personalienaustausches zur Schadensregulierung.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Verkehrsunfallflucht ein. Hinwiese zum Unfall werden unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0188540

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell