LPI-NDH: Wem gehört das Fahrrad?

Leinefelde (ots) - Am Sonntag berichtete die Polizei über eine Gewalttat in Leinefelde, bei der ein 34 Jahre alter Mann schwer verletzt worden ist. Link zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6080307 Der 26 Jahre alte Tatverdächtige, den die Polizei am Sonntag vorläufig festnahm, wurde am Montagnachmittag am Amtsgericht Mühlhausen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann ...

mehr