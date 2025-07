Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Gewalttat in Leinefelde

Leinefelde (ots)

Am Sonntag berichtete die Polizei über eine Gewalttat in Leinefelde, bei der ein 34 Jahre alter Mann schwer verletzt worden ist.

Link zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6080307

Der 26 Jahre alte Tatverdächtige, den die Polizei am Sonntag vorläufig festnahm, wurde am Montagnachmittag am Amtsgericht Mühlhausen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wird nun in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Der Geschädigte befindet sich weiterhin zur Behandlung im Krankenhaus. Es besteht derzeit keine Lebensgefahr mehr.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern gegenwärtig weiter an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell