Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer kollidiert mit Fußgänger

Bollstedt (ots)

Ein Radfahrer befuhr am Sonntag die Höngedaer Straße in Richtung Ortsausgang. Gegen 13.10 Uhr kam hinter einem Pkw ein Mann auf die Fahrbahn gelaufen. Der Radfahrer konnte nichtmehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit dem Mann. Der Fußgänger wurde in Folge der Kollision leicht verletzt.

