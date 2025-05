Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Wallerstädten: Brand in Schrebergarten

Groß-Gerau (ots)

Eine Gartenhütte in einer Schrebergartenanlage im Bereich der Landesstraße 3094, am Ortsausgang in Richtung Groß-Gerau, geriet in der Nacht zum Mittwoch (14.05.), gegen 1.00 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer griff zudem auf die benachbarte Gartenparzelle und die dortige Hütte über. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

