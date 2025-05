Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Nach Wohnungseinbruch/Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Dienstagabend (13.05.), 19.00 Uhr und Mittwoch (14.05.), 4.45 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über die Wohnungstür in die Räume in einem Haus in der Kappengasse in Auerbach ein. Ihnen fiel auf ihrer Suche nach Wertgegenständen anschließend Bargeld in die Hände.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

