Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt/ Dieburg: Zwei alkoholisierte PKW-Fahrer mit zusammen gut sieben Promille!

Groß- Umstadt/ Dieburg (ots)

Am späten Dienstagabend (13.05.), 23.05 Uhr, kam ein alkoholisierter PKW- Fahrer in der Höchster Straße in Groß- Umstadt mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit zwei am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Unfallfahrer blieb, ebenso wie zwei seiner Mitfahrer, unverletzt. Eine 18-jährige dritte Mitfahrerin wurde durch den Rettungsdienst mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus überstellt. Die Höhe des an den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstandenen Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ein noch an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 23-jährigen Mann einen Wert von 3,23 Promille! Bereits um 21.56 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen auffällig unsicher fahrenden PKW in der Frankfurter Straße in Dieburg. Das gemeldete Fahrzeug konnte durch eine Streife der Polizeistation Dieburg noch in der Frankfurter Straße angetroffen und der offensichtlich alkoholisierte Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Das Ergebnis des hier durchgeführten Atemalkoholtests ergab bei dem 39-jährigen einen Wert von 3,8 Promille!

Beide PKW-Fahrer erwarten nach erfolgter Blutentnahme auf der Polizeistation in Dieburg entsprechende Strafverfahren, die Führerscheine wurden noch in der Nacht sichergestellt.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell