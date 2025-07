Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Sportlerheim - Wer erkennt diesen Mann?

Großbartloff (ots)

Bereits am Samstag, den 16. November 2024, kam es in der Zeit zwischen 2.20 Uhr und 2.40 Uhr zu einem Einbruch in das Vereinsheim des Sportvereins Großbartloff in der Straße Am Sportplatz. Zwei bislang unbekannte männliche Täter drangen gewaltsam in das Vereinsheim ein und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld sowie Spirituosen. Außerdem entstand an dem Sportlerheim ein Sachschaden von etwa 750 Euro. Ein Tatverdächtiger wurde bei der Tat von einer Videoüberwachung aufgezeichnet.

Die Polizei bittet nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise zu der abgebildeten Person. Wer erkennt die Person auf dem Bild? Wer kann Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0296717/2024

