Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Transporter aufgebrochen/Geldbeutel entwendet

Bensheim (ots)

Am Dienstag (26.08.), in der Zeit zwischen 9.00 und 10.50 Uhr, wurde die Niederwaldstraße zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem dort am Fahrbahnrand geparkten Renault Trafic und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum einen Geldbeutel samt Inhalt. Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs ein, um in den Innenraum einzudringen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell