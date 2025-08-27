POL-DA: Groß-Rohrheim: 60-Jähriger wohlbehalten angetroffen/Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Groß-Rohrheim (ots)
Die Suche nach dem 60 Jahre alten Mann aus Groß-Rohrheim, nach dem seit dem 24. Juli öffentlich gesucht wurde, kann eingestellt werden. Der 60-Jährige wurde im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung im europäischen Ausland wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Untersützung bei der Suche nach dem Mann.
Hinweis an die Medien:
Es wird darum gebeten, das zur Fahndung veröffentlichte Foto und die personenbezogenen Daten des 60-Jährigen zu löschen.
