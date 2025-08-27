Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Schülerinnen und Schüler verteilen 15 gelbe Karten bei "Blitz für Kids"

Erbach (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Erbach haben, unterstützt von der Stadtpolizei Erbach, am Mittwochmorgen (27.08) Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Oberen Marktstraße durchgeführt. Die Kontrollen fanden in der Zeit von 7.30 bis 9.00 Uhr im Rahmen der Aktion "Blitz für Kids" statt.

Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Astrid-Lindgren-Schule in Erbach stoppten die Einsatzkräfte hierbei insgesamt 20 Fahrzeuge. In 15 Fällen hatte die Messung eine "gelbe Karte" zur Folge, die auf das Fahrverhalten und damit verbundene mögliche Konsequenzen aufmerksam machen soll. Die Polizei lobte aber auch das Fahrverhalten von insgesamt fünf Wagenlenkern, die sich an die Geschwindigkeit hielten und deshalb eine "grüne Karte" von den Schülern bekamen. Bei maximal erlaubten 30 km/h betrug die am höchsten gemessene Geschwindigkeit 47 Stundenkilometer. Die Ordnungshüter hatten bei der Kontrolle zudem die Gelegenheit etliche Gespräche mit den Autofahrern über die Thematik "Sicherer Schulweg" zu führen.

