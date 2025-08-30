PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrer eines Sattelzuges behindert kurzzeitig den Verkehr

Dorsheim (ots)

Am gestrigen Freitagmittag wurde über den Notruf der Polizei gemeldet, dass der Fahrer eines Sattelzuges sehr auffällig fahren und den Verkehr behindern soll.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim konnte den verantwortlichen Fahrzeugführer und den Mitteiler anschließend kontrollieren.

Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer des Sattelzuges im Baustellenbereich auf der BAB 61 zwischen Rheinböllen und Stromberg mehrere Verkehrsteilnehmer überholte.

Anschließend fuhr dieser im stockenden Verkehr langsam rechts am Mitteiler vorbei, stellte sich mit seinem Gespann quer auf die gesamte Fahrbahn und behinderte damit den nachfolgenden Verkehr.

Durch die Verkehrsbehinderung konnten nachfolgende Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von etwa einer Minute nicht weiterfahren.

In dieser Zeit soll es zu einem Wortgefecht zwischen Mitteiler und dem Sattelzugfahrer gekommen sein, ehe er mit seinem Fahrzeug weiterfuhr.

Der Fahrer muss sich nun als Beschuldigter eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Die Polizei bittet um Mitteilung weiterer Zeugen oder Geschädigten in diesem Sachverhalt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701 919 0

www.polizei.rlp.de/vd.mainz

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

