POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rüsselsheim (ots)

Am Sonntag den 21.09.2025 gg. 22.30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer die mittige Fahrbahnbegrenzung im Bereich der Haßlocher Straße in Höhe der dortigen Tankstelle.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um eine schwarze Limousine gehandelt haben. Personen die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüsselsheim unter der 06142-6960 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Rüsselsheim
Eisenstraße 60
65428 Rüsselsheim am Main

Telefon: 06142-696 0
Berichterstatter: POK Lang

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

