Polizei Duisburg
Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn: Tödlicher Arbeitsunfall auf Schiff

Duisburg (ots)

Auf einem Koppelverband (Kombination aus Gütermotorschiff und Güterschubleichter) ist es in der Nacht zum Freitag (22. August, gegen 3:45 Uhr) im Hafen Schwelgern zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen.

Ein 42-jähriger Steuermann wurde von dem Schiffsführer leblos in einer Luke unter Deck aufgefunden. Der Mann habe zuvor auf dem niederländischen Schiff Manövrierarbeiten und einen Kopplungsvorgang durchgeführt. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Neben dem Notarzt waren Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei und der Rettungsdienst der Werksfeuerwehr im Einsatz. Die Ermittlungen, wie es zu dem Tod des 42-Jährigen gekommen ist, hat das Zentrale Kriminalkommissariat der WSP (ZKK) aufgenommen. Die Berufsgenossenschaft wurde über den Sachverhalt informiert.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

