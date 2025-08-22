Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn: Tödlicher Arbeitsunfall auf Schiff

Duisburg (ots)

Auf einem Koppelverband (Kombination aus Gütermotorschiff und Güterschubleichter) ist es in der Nacht zum Freitag (22. August, gegen 3:45 Uhr) im Hafen Schwelgern zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen.

Ein 42-jähriger Steuermann wurde von dem Schiffsführer leblos in einer Luke unter Deck aufgefunden. Der Mann habe zuvor auf dem niederländischen Schiff Manövrierarbeiten und einen Kopplungsvorgang durchgeführt. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Neben dem Notarzt waren Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei und der Rettungsdienst der Werksfeuerwehr im Einsatz. Die Ermittlungen, wie es zu dem Tod des 42-Jährigen gekommen ist, hat das Zentrale Kriminalkommissariat der WSP (ZKK) aufgenommen. Die Berufsgenossenschaft wurde über den Sachverhalt informiert.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell