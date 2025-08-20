PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Hüttenheim: 118 km/h bei erlaubten 50 km/h - Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Duisburg (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei Duisburg führte am Montagmorgen (18. August) auf der Mannesmannstraße Geschwindigkeitskontrollen mit einem Lasermessgerät durch. Gegen 08:05 Uhr raste ein 38-jähriger Duisburger mit 118 km/h an den Beamten mit seinem Dacia vorbei - bei erlaubten 50 km/h. Den Fahrer erwarten nun 700 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg und 2 Monate Fahrverbot.

Bei der weiteren Kontrolle mussten die Beamten gleich zwei Strafanzeigen ausstellen. Eine gegen den Fahrer eines Paketzustellerdienstes, die andere gegen die Halterin des Fahrzeugs. Einer (37) war ohne Fahrerlaubnis unterwegs, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer musste sein Zustellerfahrzeug von einem Kollegen abholen lassen.

Bei der Überprüfung des anderen Zustellers fiel auf, dass gegen den 28-jährigen Mann ein offener Haftbefehl bestand. Er wurde in das polizeiliche Gewahrsam gebracht. Nach der Aushändigung des Strafbefehls wurde er entlassen.

