POL-DU: Stadtgebiet: Mehrere Widerstände gegen Polizeibeamte

Duisburg (ots)

Polizisten wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag (16. August, 03:05 Uhr) in die Husemannstraße gerufen. Dort hatten verschiedene Zeugen von Einbrüchen in ihre Keller berichtet. Da die Beamten die Täter noch im Umkreis vermuteten, suchten sie die umliegende Gegend ab. Zwischen gestohlenem Diebesgut schlief einer der Tatverdächtigen auf einem Grünstreifen.

Als die Beamten ihn weckten, wurde er aggressiv und ausfallend. Zudem nahmen sie starken Alkoholgeruch wahr. Während der Personalienfeststellung trat und schlug der 46-jährige Tatverdächtige um sich und beleidigte die Einsatzkräfte. Er wurde ins polizeiliche Gewahrsam gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun mit mehreren Strafanzeigen auseinandersetzen.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Dahlstraße am Samstagabend (16. August, 18:40 Uhr) überprüften Beamte ein in zweiter Reihe parkendes Fahrzeug. Ein Fahrer war nicht zu sehen, deshalb sprachen die Polizisten den Beifahrer (40) an. Der Mann reagierte sofort ablehnend und aggressiv auf die Einsatzkräfte. Er stieg aus und kam bedrohlich auf die Beamten zu. Trotz mehrfacher Aufforderung blieb er weder stehen noch änderte er sein Verhalten.

Zudem mischte sich dabei noch die Fahrerin und Frau des 40-Jährigen ein. Beide wurden den Beamten gegenüber handgreiflich und beleidigten und bedrohten sie. Ihnen wurden schließlich Handschellen angelegt und sie wurden ins polizeiliche Gewahrsam gebracht. Sie erwarten nun Strafanzeigen. Zwei Beamte wurden leicht verletzt, alle verblieben dienstfähig.

