POL-DU: Ruhrort: Lkw zwingt Bahn zur Notbremsung - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Der Fahrer einer Straßenbahn benachrichtigte am Mittwochmittag (13. August, 13:11 Uhr) die Polizei, nachdem er eine Gefahrenbremsung machen musste. Er gab an, in Richtung Hafenstraße gefahren zu sein, als ein Lkw plötzlich nach links zur Mercatorinsel abbiegen wollte. Das Fahrzeug sei so knapp vor ihm gefahren, dass er eine Notbremsung vollzog, um nicht mit ihm zusammen zu stoßen.

Mehrere Fahrgäste gaben an, dass dabei eine Passagierin, ihre vierjährige Tochter im Kinderwagen und ein weiterer Mitfahrer durch die Bahn geschleudert worden seien. Die Passagierin und der Mitfahrer wurden leicht verletzt, die Vierjährige kam mit dem Schrecken davon.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen oder Zeugen, die den Lkw mit mutmaßlich polnischem Kennzeichen oder die Gesamtsituation beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800.

