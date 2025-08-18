PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Beeck: Maskierte rauben Tankstelle aus - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Montag (18. August) gegen Mitternacht eine Tankstelle auf der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Neanderstraße überfallen. Die beiden männlichen Personen sollen den 36-jährigen Kassierer mit einer schwarzen Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert haben. Das Duo flüchtete samt Beute.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Männern machen können: Sie werden auf etwa 20 Jahre sowie 1,75 bis 1,80 Meter geschätzt und haben beide eine dünne Körperstatur. Die Räuber waren mit einer schwarzen Stoffmaske maskiert. Einer der Männer hat eine dunkle Augenfarbe, eine helle Hautfarbe und trug zum Tatzeitpunkt schwarze Kleidung (Hoodie, Jogginghose). Sein Komplize hatte eine Jeanshose sowie einen weißen Hoodie an. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

