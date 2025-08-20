Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Drogenfahrt durch verkehrsberuhigten Bereich

Duisburg (ots)

In einem verkehrsberuhigten Bereich in der Kampstraße/Kantstraße fiel Streifenpolizisten am Freitagnachmittag (15. August, 15:10 Uhr) ein rücksichtsloser VW-Fahrer auf. Der 21-Jährige fuhr mit seinem Golf hinter einem Fahrzeug her, als dieses plötzlich stoppte, um eine Frau mit ihren Kindern über die Straße zu lassen. Das war dem 21-Jährigen offenbar egal, denn er überholte das stehende Fahrzeug mit seinem grauen Golf, ohne Rücksicht auf die Frau und ihre Kinder zu nehmen. Nur weil die aufmerksame Mutter abrupt stehen blieb, kam es zu keinem Unfall.

Die Beamten stoppten den 21-Jährigen und kontrollierten seine Personalien. Dabei bemerkten sie, wie nervös der Mann wirkte und dass seine Augen gerötet und wässrig aussahen. Die Polizisten führten vor Ort einen Fahrtauglichkeitstest durch und nahmen einen freiwilligen Drogenvortest vor. Dieser zeigte positiv auf Cannabis an. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zur Wache Hamborn gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des Nichteinhaltens der Schrittgeschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich und dem Führen eines Fahrzeugs im Verkehr unter Rauschmitteleinfluss.

Die Polizei betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Rücksichtnahme und Regelkonformität im Straßenverkehr - insbesondere in verkehrsberuhigten Bereichen, die dem Schutz von Fußgängern und Kindern dienen. Nächste Woche beginnt das neue Schuljahr und auch die neuen i-Dötzchen müssen sich noch an die Schulwege gewöhnen. Bitte achten Sie auf Ihre Mitmenschen und besonders auf Kinder im Straßenverkehr. Damit jeder gut ans Ziel kommt!

Weitere Informationen für einen sicheren Schulweg für Ihre Kinder finden Sie hier: https://duisburg.polizei.nrw/aufdemschulweg

