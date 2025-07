Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Dackenheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 20.07.2025 gegen 20:00 Uhr wurde ein 63-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der B271 in Höhe Dackenheim leicht verletzt. Er befuhr mit seinem Ford Focus die B271 von Grünstadt kommend in Fahrtrichtung Kallstadt. Vermutlich Aufgrund von starkem Aquaplaning geriet er ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen neben der Fahrbahn, lenkte anschließend nach rechts, kam von der Fahrbahn in einen Graben ab bis er seinen Ford auf der Straße zum Stillstand abbremsen konnte. Der 63-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Seine 62-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 6000 Euro.

