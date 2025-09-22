Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt/Eschollbrücken: Zwei Motorräder entwendet, aber eins zurückgelassen

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt/Eschollbrücken (ots)

Unbekannte hatten es im Tannenweg auf zwei Motorräder abgesehen, die abgedeckt mit ihren Schutzplanen an der Straße standen. Zwischen Sonntagabend (21.9.) etwa 19.00 Uhr und Montagmorgen (22.9.) etwa 4.50 Uhr entfernten die Kriminellen zuerst die Schutzplanen, um anschließend die Lenkradschlösser zu überwinden. Nach ersten Erkenntnissen entfernten sie sich dann mit den Motorrädern über einen nahegelegenen Waldweg in Richtung einer Rastanlage der A67. In diesem Bereich ließen die Unbekannten aus ungeklärten Gründen eines der Fahrzeuge zurück. Die Polizei sucht aktuell das fehlende Kraftrad mit dem Kennzeichen DI-VR 73.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas verdächtig vorkam oder die das Motorrad gesehen haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell