POL-DA: Groß-Zimmern: Unbekannte brechen in Firmengebäude ein
Wer hat etwas bemerkt?
Groß-Zimmern (ots)
Ins Visier von drei bislang unbekannten Tätern geriet am Sonntagmittag (21.9.) ein Firmengebäude in der Röntgenstraße. Mithilfe eines Brechwerkzeugs hebelten sie gegen 12.00 Uhr ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf, um so ins Innere zu gelangen. Dort durchwühlten sie diverse Schränke bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Was genau entwendet wurde ermittelt derzeit die Kriminalpolizei.
Zeugen, denen um die Mittagszeit etwas verdächtig vorkam oder die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.
