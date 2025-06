Feuerwehr Düren

FW Düren: Zimmerbrand in Düren-Nord

Düren-Nord (ots)

Am Mittwochnachmittag, um 15:36 Uhr, wurde die Feuerwehr Düren in die Neue Jülicher Straße zu einem Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr drangen Flammen und Rauch aus einem Fenster im 1. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Der Bewohner der Brandwohnung wurde nicht angetroffen. Umgehend wurde deswegen ein Trupp unter Atemschutz in die Brandwohnung zur Menschenrettung eingesetzt. Parallel wurde ein Außenangriff, in Form eines Fensterimpulses, koordiniert durchgeführt. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz kontrollierte den Treppenraum des Hauses auf Personen und brandbedingte Schadensmerkmale. Aus dem Gebäude mussten keine Personen gerettet werden. Es wurden keine Personen verletzt. Abschließend wurde das Feuer gelöscht und Lüftungsmaßnahmen im Gebäude durchgeführt. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 17:00 Uhr beendet. Die Polizei übernimmt die Brandursachenermittlung. Die Feuerwehr Düren war mit 49 Einsatzkräften vor Ort.

