Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Eberstadt: Fahrrad gestohlen aber eigenes stehen gelassen
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt/Eberstadt (ots)

Einen Fahrradtausch führte ein bislang unbekannter Täter am Samstagmorgen (20.9.) in der Pfungstädter Straße durch. Gegen 10.20 Uhr begab sich der Täter in die Einfahrt eines Einfamilienhauses, wo er sein mitgebrachtes Fahrrad ablegte. Stattdessen nahm er ein buntes Fahrrad mit weißem Sattel an sich und entfernte sich wieder aus der Einfahrt.

Der Täter ist schlank, hatte einen schwarzen Vollbart und einen dunkleren Hautton. Er wird auf 30 bis 40 Jahre alt geschätzt. Bekleidet war er mit einer schwarzen Sweatshirtjacke mit weißen Applikationen im Brustbereich, einem dunklen T-Shirt, einer dunkelblauen Jeans sowie weißen Sneakern mit seitlichen schwarzen Applikationen.

Zeugen, die den Diebstahl bemerkt haben oder die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

