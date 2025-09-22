PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Festnahme nach Verkehrskontrolle

Bensheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Bensheim nahm in der Nacht zum Montag (22.9.) einen 34-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle vorläufig fest. Gegen 2.15 Uhr stoppten die Beamten den Mann aus dem Kreis Bergstraße in der Nibelungenstraße. Bei der anschließenden Überprüfung bemerkten die Polizisten, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain und THC. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Datenbestand ergab zudem, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat. Darüber hinaus stellte die Streife auch Mängel an der Bereifung des Wagens fest. Die Fahrt war unfreiwillig zu Ende, zur Blutentnahme ging es im Anschluss auf die Polizeistation. In den eingeleiteten Verfahren muss sich der 34-Jährige jetzt strafrechtlich verantworten.

