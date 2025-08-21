PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizei zieht positive Bilanz für das verlängerte Kirmeswochenende

Niederfischbach (ots)

Von Samstag, 16.08., bis Dienstag, 19.08., fand mit einem bunten, abwechslungsreichen Programm die diesjährige Niederfischbacher Kirmes statt. Laut Veranstalter handelt es sich um die größte Kirmes im Kreis Altenkirchen. Die Polizeiinspektion Betzdorf begleitete die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder durch tägliche Präsenz auf dem Veranstaltungsgelände. Hierzu wurde sie durch Kräfte der Bereitschaftspolizei Koblenz und der Diensthundestaffel unterstützt.

Im Verlauf der Veranstaltung kam es nur zu geringfügigen, veranstaltungstypischen Einsatzanlässen. So wurden zum Beispiel an mehreren Tagen Personen beobachtet, welche Warnbaken oder anderes Absperrmaterial davontrugen.

Neben der Präsenz auf dem Gelände, führten Beamtinnen und Beamte auf den Zu- und Abfahrtswegen Standkontrollen durch, um die Verkehrstauglichkeit insbesondere abreisender Besucherinnen und Besucher zu überprüfen. Der weit überwiegende Teil der Verkehrskontrollen verlief hierbei erfreulicherweise unauffällig. Negativ stach in der Nacht von Montag auf Dienstag jedoch ein 40-jähriger Subaru-Fahrer heraus. Dieser hatte gerade seine minderjährigen Kinder von der Kirmes abgeholt, stand jedoch unter erheblichem Alkoholeinfluss, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet und eine Strafanzeige gefertigt werden musste.

Insgesamt blieb die Zahl der Polizei bekannt gewordenen Sachverhalte deutlich unter der der Vorjahre 2023 und 2024, weshalb die Polizei Betzdorf ein sehr positives Fazit des Einsatzes zieht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Gerhardus

Telefon: 02741-9260

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 00:43

    POL-PDNR: Erfolgreiche Vermisstensuche in Ölsen

    Ölsen (ots) - Am Abend des 20.08.2025 kam es im Bereich der Ortslage Ölsen zu einer Vermisstensuche nach einer über 80-jährigen männlichen Person. Die Person konnte durch den Einsatz des Polizeihubschraubers mitten im Wald in einer hilflosen Lage festgestellt werden. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte am Boden konnten an die Person herangeführt werden und diese im Anschluss dem Rettungsdienst übergeben. Im Rahmen ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 11:50

    POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Niederbieber

    Neuwied (ots) - Am Freitag, den 15.08.2025 kam es im Zeitraum zwischen 01:51 Uhr und 02:57 Uhr zu einem Einbruch in einen Entsorgungsbetrieb für Altmetalle in der Straße An der Bonifatiuskirche in Neuwied-Niederbieber. Kam es im genannten Zeitraum zu verdächtigen Wahrnehmungen? Hinweise können per E-Mail an kineuwied.k43@polizei.rlp.de oder telefonisch an 02631 878-0 übermittelt werden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:35

    POL-PDNR: Diebstahl von Kupferrohren

    Fürthen (ots) - In der Zeit von Montag, 18.08.2025, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 19.08.2025, 11.00 Uhr, kam es in der Raiffeisenstraße in Fürthen zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Kupferrohre von einem Anhänger. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren