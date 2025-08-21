Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erfolgreiche Vermisstensuche in Ölsen

Ölsen (ots)

Am Abend des 20.08.2025 kam es im Bereich der Ortslage Ölsen zu einer Vermisstensuche nach einer über 80-jährigen männlichen Person. Die Person konnte durch den Einsatz des Polizeihubschraubers mitten im Wald in einer hilflosen Lage festgestellt werden. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte am Boden konnten an die Person herangeführt werden und diese im Anschluss dem Rettungsdienst übergeben. Im Rahmen des Einsatzes ist es zu mehreren Lärmbeschwerden bzgl. des eingesetzten Polizeihubschraubers gekommen. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Einsatz eines Polizeihubschraubers nicht grundlos erfolgt und dieser bauartbedingt Lärm verursacht, weshalb um mehr Akzeptanz in der Bevölkerung gebeten wird.

