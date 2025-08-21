PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erfolgreiche Vermisstensuche in Ölsen

Ölsen (ots)

Am Abend des 20.08.2025 kam es im Bereich der Ortslage Ölsen zu einer Vermisstensuche nach einer über 80-jährigen männlichen Person. Die Person konnte durch den Einsatz des Polizeihubschraubers mitten im Wald in einer hilflosen Lage festgestellt werden. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte am Boden konnten an die Person herangeführt werden und diese im Anschluss dem Rettungsdienst übergeben. Im Rahmen des Einsatzes ist es zu mehreren Lärmbeschwerden bzgl. des eingesetzten Polizeihubschraubers gekommen. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Einsatz eines Polizeihubschraubers nicht grundlos erfolgt und dieser bauartbedingt Lärm verursacht, weshalb um mehr Akzeptanz in der Bevölkerung gebeten wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 11:50

    POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Niederbieber

    Neuwied (ots) - Am Freitag, den 15.08.2025 kam es im Zeitraum zwischen 01:51 Uhr und 02:57 Uhr zu einem Einbruch in einen Entsorgungsbetrieb für Altmetalle in der Straße An der Bonifatiuskirche in Neuwied-Niederbieber. Kam es im genannten Zeitraum zu verdächtigen Wahrnehmungen? Hinweise können per E-Mail an kineuwied.k43@polizei.rlp.de oder telefonisch an 02631 878-0 übermittelt werden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:35

    POL-PDNR: Diebstahl von Kupferrohren

    Fürthen (ots) - In der Zeit von Montag, 18.08.2025, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 19.08.2025, 11.00 Uhr, kam es in der Raiffeisenstraße in Fürthen zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Kupferrohre von einem Anhänger. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:27

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

    Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 16.10 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin die Kölner Straße, aus Richtung Innenstadt kommend, in Fahrtrichtung Birnbach. An der Einmündung des Zubringers zur Bundesstraße 256 beabsichtigte sie, nach links, auf den Zubringer in Richtung Hachenburg abzubiegen. Hierbei kam es zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren