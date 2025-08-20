Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Niederbieber

Neuwied (ots)

Am Freitag, den 15.08.2025 kam es im Zeitraum zwischen 01:51 Uhr und 02:57 Uhr zu einem Einbruch in einen Entsorgungsbetrieb für Altmetalle in der Straße An der Bonifatiuskirche in Neuwied-Niederbieber.

Kam es im genannten Zeitraum zu verdächtigen Wahrnehmungen?

Hinweise können per E-Mail an kineuwied.k43@polizei.rlp.de oder telefonisch an 02631 878-0 übermittelt werden.

