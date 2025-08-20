PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Niederbieber

Neuwied (ots)

Am Freitag, den 15.08.2025 kam es im Zeitraum zwischen 01:51 Uhr und 02:57 Uhr zu einem Einbruch in einen Entsorgungsbetrieb für Altmetalle in der Straße An der Bonifatiuskirche in Neuwied-Niederbieber.

Kam es im genannten Zeitraum zu verdächtigen Wahrnehmungen?

Hinweise können per E-Mail an kineuwied.k43@polizei.rlp.de oder telefonisch an 02631 878-0 übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 10:35

    POL-PDNR: Diebstahl von Kupferrohren

    Fürthen (ots) - In der Zeit von Montag, 18.08.2025, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 19.08.2025, 11.00 Uhr, kam es in der Raiffeisenstraße in Fürthen zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Kupferrohre von einem Anhänger. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:27

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

    Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 16.10 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin die Kölner Straße, aus Richtung Innenstadt kommend, in Fahrtrichtung Birnbach. An der Einmündung des Zubringers zur Bundesstraße 256 beabsichtigte sie, nach links, auf den Zubringer in Richtung Hachenburg abzubiegen. Hierbei kam es zur ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 09:02

    POL-PDNR: Versuchter Wohnungseinbruch in Windhagen

    Windhagen (ots) - In dem Zeitraum vom 09.08.2025 - 20.08.2025 kam es in Straße Zum Hambitz in Windhagen zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die Geschädigte befand sich zur Tatzeit nicht zu Hause und stellte bei ihrer Rückkehr fest, dass durch bislang unbekannte Täter versucht wurde, die Terrassentüre aufzuhebeln. Glücklicherweise hielt die Türe stand und ein Eindringen in das Gebäude war nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren