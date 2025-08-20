POL-PDNR: Diebstahl von Kupferrohren

Windhagen (ots) - In dem Zeitraum vom 09.08.2025 - 20.08.2025 kam es in Straße Zum Hambitz in Windhagen zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die Geschädigte befand sich zur Tatzeit nicht zu Hause und stellte bei ihrer Rückkehr fest, dass durch bislang unbekannte Täter versucht wurde, die Terrassentüre aufzuhebeln. Glücklicherweise hielt die Türe stand und ein Eindringen in das Gebäude war nicht ...

