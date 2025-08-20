Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl von Kupferrohren
Fürthen (ots)
In der Zeit von Montag, 18.08.2025, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 19.08.2025, 11.00 Uhr, kam es in der Raiffeisenstraße in Fürthen zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Kupferrohre von einem Anhänger. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
