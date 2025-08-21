Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (19.08.2025, 11.00 Uhr) und Mittwoch (20.08.2025, 09.30 Uhr) in ein Mehrfamilienhaus in Beckum eingebrochen.

Die Täter gelangten gewaltsam in die Wohnung im Haus an der Alleestraße, durchwühlten die Räume und flüchteten.

Wir bitten Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

