Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zwei Einbrüche in Geschäfte

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind vergangene Nacht in zwei verschiedene Geschäfte in Beckum-Neubeckum eingebrochen. Gegen 01.55 Uhr am Mittwochmorgen (20.08.2025) verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu einem Autoteile-Laden an der Hauptstraße. Mittels Gullideckel schlug der Täter eine Tür ein und gelangte so ins Gebäude. Nachdem ein Zeuge den Einbruch bemerkt hatte, flüchtete der Einbrecher. Er wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 1.65 Meter groß - Dunkel gekleidet (dicke, dunkle Jacke, dunkle Hose, dunkle Mütze) - Taschenlampe dabei - Lief nach vorne gebeugt

Auch ein Elektrogeschäft ist am Mittwochmorgen (20.08.2025, 04.40 Uhr) Ziel eines Einbrechers gewesen. Mit einem Schachtdeckel verschaffte sich der Täter gewaltsam über eine Türe Zugang zu dem Gebäude an der Eichendorffstraße in Beckum-Neubeckum. Anschließend flüchtete er auf einem E-Scooter unerkannt. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Maximal 25 Jahre alt - Schlanke Statur - Dunkel bekleidet; langärmelig und auch mit langer Hose

Ein Zusammenhang ist aktuell nicht auszuschließen. Wir bitten Zeugen, die Hinweise zu den beiden Taten geben können, sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell