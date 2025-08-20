PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Everswinkel. Kradfahrer verletzt

Warendorf (ots)

Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag (19.08.2025, 17.18 Uhr) bei einem Verkehrsunfall auf der K 19 in Everswinkel leicht verletzt worden.

Der Ahlener fuhr mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße in Richtung Everswinkel. In einer Rechtskurve überholte einen Pkw. Ihm entgegen kam ein 40-jähriger Tecklenburger in seinem Auto. Dieser wich bei Erblicken des Motorradfahrers nach rechts aus, geriet ins Schleudern, konnte sein Fahrzeug aber noch abfangen. Der Ahlener stieß dennoch mit seinem Motorrad gegen den linke Fahrzeugseite und stürzte.

Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung leicht verletzt in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf rund 11.500 Euro geschätzt. Die K 19 war während der Unfallaufnahme für den Verkehr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

