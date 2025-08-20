POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß beim Abbiegen
Warendorf (ots)
Bei einem Abbiegevorgang ist am Dienstag (19.08.2025, 16.25 Uhr) eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin in Warendorf mit einem Auto zusammengestoßen.
Die Warendorferin fuhr mit ihrem Zweirad auf der Bahnhofstraße, um nach links auf den Parkplatz eines Discounters abzubiegen. Gleichzeitig war eine 43-jährige Warendorferin mit ihrem Auto dabei den Parkplatz nach links Richtung Bahnhofstraße zu verlassen. Beide stießen zusammen, die 59-Jährige wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.
Der Sachschaden wird auf rund 1600 Euro geschätzt.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell