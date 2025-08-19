POL-WAF: Ahlen. Brand in Restaurant - Ermittlungen zur Brandursache laufen
Warendorf (ots)
Am Dienstag, 19.8.2025 stellte eine Anwohnerin gegen 4.55 Uhr Rauch in einem Restaurant an der Mecklenburger Straße in Ahlen fest. Daraufhin informierte die Frau die Feuerwehr. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand in dem Gebäude. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.
