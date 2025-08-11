Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Versuchter Diebstahl von Pkw-Felgen - Zeugen stören Täter

Warburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 8. -9. August, versuchten bislang unbekannte Täter, die Felgen eines Pkw auf einem Firmengelände an der Ossendorfer Straße in Warburg-Rimbeck zu entwenden. Gegen 23.30 Uhr betraten die Täter das Gelände und begannen, die Felgen eines geparkten Fahrzeugs zu demontieren. Dabei wurden sie von aufmerksamen Zeugen bemerkt, die sofort die Polizei verständigten. Als die Täter die Beobachter wahrnahmen, flüchteten sie zu Fuß in ein angrenzendes Feld. Trotz einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten sie nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ossendorfer Straße gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

