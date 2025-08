Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auf geparkten Pkw aufgefahren - Beifahrerin leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Warburg (ots)

Am Dienstag, 5. August, kam es gegen 14.45 Uhr auf der Northeimer Straße in Warburg-Hohenwepel zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-Jähriger aus Borgentreich war mit seinem Golf in Richtung der Bundesstraße 252 unterwegs, als er auf einen geparkten Skoda auffuhr.

Eine 65-jährige Beifahrerin des Golfs, ebenfalls aus Borgentreich, wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell