PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warburg-Scherfede (ots)

Weil ein 43-jähriger PKW Fahrer am 09.08.2025, gegen 21:55 Uhr einen 32-jährigen Kradfahrer übersah, kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem der Kradfahrer leicht verletzt wurde.

Der PKW Fahrer wollte von der B 252 kommend auf die B 68 in Richtung Warburg abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Kradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß und der Kradfahrer kam zu Fall.

Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 9000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 11:58

    POL-HX: Ortsschilder entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Höxter (ots) - Am Mittwochmorgen, 6. August, meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass am Ortsausgang von Höxter in Fahrtrichtung Stahle auf der Bundesstraße 64/83 die Ortstafeln fehlen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die beiden gelben Ortsschilder durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit noch unklar. Die Schilder waren ordnungsgemäß am Fahrbahnrand montiert ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 13:41

    POL-HX: Annentage in Brakel: Polizei zieht positive Bilanz

    Brakel (ots) - Die Polizei Höxter blickt auf einen insgesamt friedlichen Verlauf der diesjährigen Annentage in Brakel zurück. Das überarbeitete Sicherheitskonzept hat sich aus Sicht der Einsatzkräfte voll bewährt. Trotz hoher Besucherzahlen blieb das Volksfest weitgehend störungsfrei. Insgesamt wurden lediglich elf Strafanzeigen wegen einfacher Körperverletzungsdelikte, zwei Verstöße gegen das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren