Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warburg-Scherfede (ots)

Weil ein 43-jähriger PKW Fahrer am 09.08.2025, gegen 21:55 Uhr einen 32-jährigen Kradfahrer übersah, kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem der Kradfahrer leicht verletzt wurde.

Der PKW Fahrer wollte von der B 252 kommend auf die B 68 in Richtung Warburg abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Kradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß und der Kradfahrer kam zu Fall.

Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 9000 Euro geschätzt.

