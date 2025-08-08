PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ortsschilder entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Höxter (ots)

Am Mittwochmorgen, 6. August, meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass am Ortsausgang von Höxter in Fahrtrichtung Stahle auf der Bundesstraße 64/83 die Ortstafeln fehlen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die beiden gelben Ortsschilder durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit noch unklar. Die Schilder waren ordnungsgemäß am Fahrbahnrand montiert und dienen der Kennzeichnung des Ortsendes. Die Polizei Höxter hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizei bittet daher Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

