Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Autofahrer geriet in den Gegenverkehr

Warendorf (ots)

Am Montag, 18.8.2025, gegen 7.30 Uhr geriet ein Autofahrer auf der Rolandstraße in Vorhelm in den Gegenverkehr. Der 20-jährige Beckumer befuhr mit einem Pkw die Rolandstraße in Richtung Vorhelm. In Höhe der Einmündung geriet der Mann vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er den Transporter eines 47-jährigen Lüdinghauseners. Anschließend blieb der Beckumer mit dem Auto auf einer Rasenfläche stehen. Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Rolandstraße war für etwa 30 Minuten gesperrt. Der Pkw wurde abgeschleppt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von circa 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell