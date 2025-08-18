POL-WAF: Telgte. Missglückte Landung eines Kleinflugzeugs

Warendorf (ots) - Zwischen Samstag, 16.8.2025, 14.00 Uhr und Sonntag, 17.8.2025, 19.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Autohaus an der Vorhelmer Straße in Beckum ein. Im Gebäude gingen der oder die Täter einen Tresor an, in dem sich diverse Fahrzeugschlüssel befanden. Sie nahmen die Schlüssel von vier hochwertigen Mercedes AMG in schwarz an sich, die sie im Anschluss von dem Gelände stahlen. Es handelt sich um drei ...

