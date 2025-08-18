POL-WAF: Telgte. Missglückte Landung eines Kleinflugzeugs
Warendorf (ots)
Am Montag, 18.08.2025 gegen 18:30 Uhr kam es im Rahmen des Flugschulbetriebs am Flugplatz in Telgte zu einer missglückten Landung eines Ultra-Leichtflugzeugs. Das Flugzeug, welches von einem 20-jährigen Flugschüler gesteuert wurde, setzte vor dem asphaltierten Bereich der Start- und Landestrecke auf und wurde dabei leicht beschädigt. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Feuerwehr und die Untere Wasserbehörde kümmerten sich um austretendes Flugbenzin.
