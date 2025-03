Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei Dresden: Aggressive Person sorgt für Einsatz am Hauptbahnhof Dresden

Dresden (ots)

Am Freitag, den 28. März 2025, um 14:00 Uhr, wurde die Bundespolizeiinspektion Dresden auf eine verbal aggressive Person am Hauptbahnhof aufmerksam gemacht. Der 45-jährige Mann war zuvor in einer Regionalbahn aufgefallen und schrie laut, während er ein Fahrrad mit sich führte, dass er in die Mitte des Bahnsteigs warf.

Als die Beamten ihn aufforderten sich auszuweisen, ignorierte er dies und begann seine Oberkörperbekleidung abzulegen. Er beleidigte die Beamten und erhob die Hand zu einer Drohgebärde, weshalb er in die Wache des Bundespolizeireviers gebracht wurde.

Zwei Männer meldeten sich später und gaben an, von dem 45-Jährigen geschlagen worden zu sein. Während des Einsatzes verletzte sich der Mann selbst, indem er mit seinem Kopf gegen die Wand schlug. Versuche ihn zu beruhigen, sowohl durch die Beamten als auch durch seine Ehefrau, blieben erfolglos. Der alkoholisierte 45-Jährige urinierte und kotete im weiteren Verlauf in der Zelle der Bundespolizei.

Nach einer medizinischen Untersuchung im Krankenhaus kehrte er kooperativ zur Wache zurück. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung eingeleitet. Die Bundespolizei Dresden führt die Ermittlungen weiter.

